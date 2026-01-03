未成年の息子が女の子を妊娠させたと知ったら、ショックで頭が真っ白になりそうですよね……。今回は、そんな体験をしたあるお母さんのエピソードをご紹介します。

息子が最低な男に…

「息子が高校生の頃、女の子を妊娠させてしまいました。息子にはちゃんと責任をとるようにと言ったけれど、その女の子は彼女ではなく、浮気相手だそうで……。まさか、自分の息子がそんな最低な男になっていたとは知らず、唖然としました……。

相手の女の子は子どもを産むと決めたので、せめてもの謝罪として養育費を毎月支払うことを約束しました。当面は私たち親が支払い、息子が就職するようになったら自分で支払うようにと言ったのですが……。

息子は就職後、最初は養育費を払っていましたが、しばらくすると彼女ができたと言って支払わなくなりました。そのため、また私と夫が負担することに……。

相手の子が産んだ子どもは、私たちにとっては孫。だけど、今後会うことはないし、顔も知りません……。それなのにお金だけ払って、一体何をしているんだろうと虚しくなります。私が息子を甘やかしてしまったせいなのでしょうが……。今は、どうにかして息子に残りの養育費を支払わせることを考えています」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2025年11月）

▽ 息子さんの中で、あまりにも命の扱いが軽いですよね……。自分がしたことの責任を感じることはないのでしょうか。これから先、息子さんが結婚することになったとしても、養育費は必ず支払ってほしいです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。