2026年の干支は“午”。プロ野球の2リーグ制後、“午年”にリーグ優勝したチームを見ていきたい。

＜セ・リーグ＞※☆は日本一

1954年：中日 ☆

1966年：巨人 ☆

1978年：ヤクルト ☆

1990年：巨人

2002年：巨人 ☆

2014年：巨人

＜パ・リーグ＞※☆は日本一

1954年：西鉄

1966年：南海

1978年：阪急

1990年：西武 ☆

2002年：西武

2014年：ソフトバンク ☆

1966年にリーグ優勝と日本一を達成した巨人は1990年以降、“午年”は毎回リーグ優勝を達成している。90年は88勝42敗、勝率.677、2位・広島に22ゲーム差をつける独走優勝。原辰徳氏監督就任1年目となった02年は86勝52敗2分でリーグ優勝、日本シリーズでは90年の日本シリーズで0勝4敗で敗れた西武を相手に4連勝で日本一。14年もリーグ優勝しているが、同年は阪神とのCSファイナルステージに敗れ、日本シリーズ進出ならなかった。

かなり無理矢理だが、66年巨人優勝日本一、90年巨人優勝、02年巨人優勝日本一、14年優勝と、優勝→優勝日本一→優勝ときており、今年巨人がリーグ優勝すれば、日本一の可能性も！？

2リーグ制後7度目の午年のシーズン、どこの球団がリーグ優勝し日本一なるか注目だ。