TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が近く結婚することが31日、分かった。関係者によると、相手はミスター慶応に輝いたこともある同年齢の大手広告代理店に勤務している一般男性。日比アナもミス青学の準グランプリを獲得しており、美男美女の“コンテスト婚”となる。

夕方のニュース番組「Nスタ」の金曜メインキャスターを務める一方、バラエティー番組や賞レースの進行も務める。大の酒好きとして知られ、数々の酒豪伝説もあり、BSの「おんな酒場放浪記」にも出演中だ。9月に開催された世界陸上では女性アナとして28年ぶりに実況を担当。英語力を生かした取材活動を行うことも多く、まさにマルチな活躍を見せている。

男性とは2024年6月に一部週刊誌で熱愛が報じられていた。

最近、同局からは女性アナの退職者が相次いでいるが、同局関係者は「日比アナは局アナとして頑張っていく予定と聞いています。人望も厚く、後輩が尊敬する先輩として名前を挙げることも多い」と話した。3月には入社10年の節目を迎える。私生活での新スタートとともに、ますますTBSをけん引していく存在となりそうだ。

◇日比 麻音子（ひび・まおこ）1993年（平5）7月5日生まれ、東京都出身の32歳。青学大卒。16年にTBS入社。20年から「キングオブコント」の司会を浜田雅功（62）とともに担当。TBSラジオでは「アフター6ジャンクション」の火曜日に出演中。趣味は映画、音楽、美術館、高校演劇。1メートル57、血液型O。