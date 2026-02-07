2月8日投開票を迎える衆院選。民放各局も強力な布陣で選挙特番に臨む中、フジテレビの出演者の顔ぶれに注目が集まっている。スポーツ紙記者が各局のプログラムについて説明する。「日本テレビは『zero選挙2026』ということで、元日本テレビ藤井貴彦アナ、そして彼と『news zero』（同系）で共演している櫻井翔さんがタッグを組むという手堅いメンツです。テレビ朝日系は『選挙ステーション2026』で、『報道ステーション』