◇明治安田J1百年構想リーグ第15節町田2―0横浜M（2026年5月6日町田GIONスタジアム）町田は横浜Mに2―0で勝利し、2試合ぶり白星を挙げた。準優勝したアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）決勝トーナメントの集中開催地サウジアラビア・ジッダから帰国後初のホーム開催で“凱旋”となった一戦。先制点は後半9分、DF昌子の右クロスから最後はFWエリキが押し込んだ。さらに1―0の同21分、MF下田の左CKにFW藤尾