¸µHKT48¡¦»³ÅÄËãè½Æà¡õÀ¼Í¥¡¦³á¸¶³Ù¿Í¡¢·ëº§¡õÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡¡Ï¢Ì¾¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç»×¤¤¡ÖºîÉÊ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×
¡¡HKT48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀ¼Í¥¤Î»³ÅÄËãè½Æà¡Ê30¡Ë¤¬31Æü¡¢·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤ÏÀ¼Í¥¤Î³á¸¶³Ù¿Í¡Ê31¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¸òºÝÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿³á¸¶³Ù¿Í¤È»³ÅÄËãè½Æà
¡¡2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á ³á¸¶³Ù¿Í¤È»³ÅÄËãè½Æà¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê»Ù¤¨¹ç¤¤Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï1995Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£B·¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦HKT48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Âè2´üÀ¸¡£°¦¾Î¤Ï¡È¤Þ¤ê¤ê¡É¡£18Ç¯4·î¡¢Â´¶È¡£¤½¤Î¸åÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡Ø¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖKleissis¡×¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡³á¸¶¤Ï11·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥¿¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¡Ê¿¹ÍåÆü²¼Éô¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥Ð¡¼¥¹¡Ù¡ÊÎµ¥±ºê¥Ò¥¤¥í¡Ë¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª¡Ù¡ÊÅ·¾ë°ìºÌ¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¸òºÝÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿³á¸¶³Ù¿Í¤È»³ÅÄËãè½Æà
¡¡2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á ³á¸¶³Ù¿Í¤È»³ÅÄËãè½Æà¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê»Ù¤¨¹ç¤¤Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡³á¸¶¤Ï11·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥¿¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¡Ê¿¹ÍåÆü²¼Éô¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥Ð¡¼¥¹¡Ù¡ÊÎµ¥±ºê¥Ò¥¤¥í¡Ë¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª¡Ù¡ÊÅ·¾ë°ìºÌ¡Ë¤Ê¤É¡£