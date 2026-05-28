生成AIを使った声などの無断利用に対する法的責任のあり方を議論する検討会が28日、法務省で開かれ、人気声優らが「無断生成に反対する思いは一致している」と訴えました。この検討会は、生成AIの普及により肖像や声などの無断利用が深刻化しているといった指摘を受けて設置されたもので、権利侵害で法的責任が問えるケースを整理することを目的としています。28日午後に行われた検討会では、「新世紀エヴァンゲリオン」で主人公の