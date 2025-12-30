¡ÖÆüËÜ°ì´¨¤¤¤Þ¤Á¡×¤Ï¤É¤³¡© ºÇÄãµ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤ß¤¨¤Ê¤¤´¨¤µ¤È¤Ï Î¦ÊÌÄ®¤Ç¤Ï´¨¤µ¤òµÕ¼ê¤Ë¡È¿Ì¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤â
¡ÖÆüËÜ°ì½ë¤¤¤Þ¤Á¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢ºë¶Ì¸©¤Î·§Ã«¤ä·²ÇÏ¸©¤Î°ËÀªºê¤Ê¤É¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì´¨¤¤¤Þ¤Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£ÆüËÜ¤ÎºÇÄãµ¤²¹µÏ¿-41.0¡î
¡ÖÆüËÜ°ì½ë¤¤¤Þ¤Á¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºë¶Ì¸©¤Î·§Ã«¤ä·²ÇÏ¸©¤Î°ËÀªºê¡¢´ôÉì¸©¤ÎÂ¿¼£¸«¤Ê¤É¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ°ì´¨¤¤¤Þ¤Á¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¾ì½ê¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ºÇÄãµ¤²¹¤Î¸ø¼°µÏ¿¤Ï¡¢1902Ç¯1·î25Æü¡ÊÌÀ¼£35Ç¯¡Ë¤ËËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤¿-41.0¡î¡£120Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤ÏÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤È¤ÏÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡ÖÆüËÜ°ì´¨¤¤¤Þ¤Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎ¦ÊÌÄ®¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆüËÜ°ì´¨¤¤¡×Î¦ÊÌÄ®¤È¤Ï
Î¦ÊÌÄ®¤Ï½½¾¡ÃÏÊý¤ÎÆâÎ¦Éô¤Ë¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò¾®¹â¤¤»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ËßÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ·Á¤Ë¤è¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÏÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÅß¤ÏÀ²Å·¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦½½¾¡ÃÏÊýÆÃÍ¤Îµ¤¸õ¤â½Å¤Ê¤ê¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤¬¶¯¤¯¸ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇÄãµ¤²¹¤¬-30¡î¤ò²¿ÅÙ¤â²¼²ó¤ë¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Î¦ÊÌÄ®¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï-33.2¡î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÎòÂåºÇÄãµ¤²¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾å°Ì20°Ì¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢Î¦ÊÌÄ®¤¬¡ÖÆüËÜ°ì´¨¤¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Åß¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸·¤·¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¦ÊÌÄ®¤Î1·î¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï-19.6¡î¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¤É¤ÎÃÏÅÀ¤è¤ê¤âÄã¤¤µ¤²¹¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë12·î¤«¤é2·î¤ÎÅß´ü´Ö¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï-9.4¡î¤È¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã±È¯¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅß¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¤º¤Ã¤È´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¯¡×¤È¤¤¤¦·ÑÂ³Åª¤Ê¸·¤·¤¤´¨¤µ¤³¤½¤¬¡¢Î¦ÊÌÄ®¤¬¡ÈÆüËÜ°ì´¨¤¤Ä®¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
Î¦ÊÌÄ®¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä®¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î¡Öº£´üºÇÄãµ¤²¹¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ¦ÊÌÄ®¤·¤Ð¤ìµ»½Ñ³«È¯¸¦µæ½ê¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢ÆÈ¼«¤Îµ¤²¹´ÑÂ¬¤ä´¨ÎäÃÏµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶Ë´¨¤ÎÃæ¹Ô¤ï¤ì¤ëÂÑ´¨¥¤¥Ù¥ó¥È
¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢ËèÇ¯2·î½é½Ü¡¢1Ç¯¤ÇºÇ¤âÎä¤¨¹þ¤à»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤·¤Ð¤ì¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡Ö¿Í´ÖÂÑ´¨¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉ¹¤Î¤«¤Þ¤¯¤é¤ÎÃæ¤Ç¶Ë´¨¤ÎÌë¤ò°ìÈÕÂÑ¤¨È´¤¯¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£Ä®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù7100¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢¶Ë´¨¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¾Ú¤È¤·¤ÆÇ§Äê¾Ú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°ì´¨¤¤Ä®¤ÎÅß¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£2026Ç¯¤Ï2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
