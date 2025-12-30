外車が「軽自動車の新車以下」で手に入る！

昨今の新車市場では、軽自動車のスーパーハイトワゴンでも、カスタム系グレードを選べば総額200万円オーバーとなることは珍しくありません。

しかし、その予算を少し抑えて「150万円」に設定するだけで、ドイツの高級車BMWの人気モデルが射程圏内に入ってきます。

今回は、車両本体150万円以下で見つかる、走りと実用性を兼ね備えたBMWの厳選2モデルを紹介します。

まず紹介するのは、BMWの真骨頂である「駆けぬける歓び」を体現した「2シリーズ クーペ（F22型）」です。

エントリークラスのBMWでもFF（前輪駆動）化が進む中、このF22型はBMW伝統のFR（後輪駆動）レイアウトを採用しています。前後重量配分50：50に近いバランスを追求した最もBMWらしい走りが、軽自動車より安く手に入ります。

新車時は約444万円から、上位グレードでは600万円台まで広い価格帯でした。それが現在の中古市場では、走行5万kmから7万km程度の個体が100万円台前半で狙えます。

特筆すべきは、その装備内容です。

例えば、2014年式の「220i Mスポーツ」で、車両本体100万円強という個体が見つかりました（本記事執筆時点）。これはMスポーツ専用のエアロパーツやスポーツサスペンションに加え、この個体にはオプションのレッドレザーシートや運転支援システムまで装備されていました。

100万円ちょっとで、FRのスポーツクーペと鮮烈なレッドレザーの内装が手に入る。「この価格でこの雰囲気」は、まさに反則級と言い切れるでしょう。

次に紹介するのは、人気のコンパクトSUV「X1」です。

ここで重要なのが、あえて「2代目（F48型）」を狙うという点です。初代（E84型）なら50万円以下でも見つかりますが、150万円の予算があれば、見た目が劇的にモダンになった2015年以降の2代目が十分に狙えるようになります。

新車時は約397万円から653万円という価格帯のモデルです。

今回のリサーチで見つかった“反則級”な1台は、2016年式の「xDrive 18d Mスポーツ」。新車価格486万円のディーゼル4WDモデルが、車両本体130万円台（総額でも150万円以下）で掲載されていました。

この2代目は、兄貴分の「X3」や「X5」に通じる立派なSUVスタイルに進化したモデルです。

紹介した個体は、トルクフルで燃費も良い（JC08モード燃費19.6km／L）ディーゼルエンジンを搭載し、さらに人気の「Mスポーツ」グレード。

アルカンターラシートや純正ナビ、LEDヘッドライトを備え、見た目は今見ても古さを全く感じさせません。キャンプ場やショッピングモールでの存在感は、価格差以上のものがあります。

150万円という予算で、BMWの2シリーズクーペやX1が手に入るのは、中古車市場ならではのマジックです。

特に、新車の軽自動車が高価格・高機能化する中で、同じ予算で全く違う世界観を選べるこれらの中古BMWは、クルマ好きにとって無視できない選択肢といえます。

もちろん、BMWは油脂類の管理が寿命を左右します。特にX1のディーゼルで安価な個体は走行距離が伸びている傾向にあるため、購入時は整備記録簿がしっかり残っている個体を選びましょう 。

浮いた予算をメンテナンス費用としてストックしておくのが、長く楽しむコツです。

軽自動車の新車契約のハンコを押す前に、一度このプレミアムな選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。