ピカソを撃破 歴代最多の世界戦27連勝

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。異国の地で日本を代表とするモンスターが大型興行を締めくくった。戦績は32歳の井上が32勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1敗1分。

モンスターが中東のリングに君臨した。初回、井上は間合いを測り、隙を見て左ボディストレートを突き刺した。2回に右フック、左ボディーを次々にヒットさせペースを掌握。6回はロープ際に追い込み、ラッシュを浴びせると、一気に歓声が上がった。ガードの上からでも相手の表情をゆがませる強打。必死に反撃の拳を振るうピカソだったが、井上の鉄壁のディフェンスに封じ込まれた。結果は大差の3-0判定勝ち。歴代史上最多の世界戦27連勝を成し遂げた。

和太鼓の演奏に侍や芸者の演舞。興行の合間に行われるド派手な演出とは裏腹に、観客は井上の一挙手一投足を見逃すまいと食い入るように観戦した。試合中、会場ではいたる所から「尚弥―！」との声が響いた。はるばる日本から駆けつけたファンに向け、井上は深々と感謝の意を伝えた。

ホームでもアウェイでもない第三国の地で戦う理由は自身の記録を伸ばすことだけではなかった。

「リヤドシーズンのような大きな興行に出ることでボクシング界の幅は広がっている。これを若い世代に繋げていけたら」

出国前の言葉通り、日本ボクシング界の“顔”としての重責を背負う。現地で興行に出場する選手が勢ぞろいした際には「ここに集まっている日本人の選手たちは技術も気持ちも高い評価を得ている。自分を含めみんなで勝って帰りたい」と、所属ジムの垣根を超えて“同士”を称えた。1人のボクサーではなく、まるで「日本代表チーム」の主将かのような振る舞いだった。

リヤドから東京ドームに繋がる熱狂

その責任感はメディアへの真摯な対応にも現れていた。到着セレモニー「グランドアライバル」では約70社のメディアに対し、30分近く報道陣の質問に答えた。現地メディアから、通訳を通じて「試合ではどのような『パンチスコア』を目指しますか？」と聞かれると、「スコア……。何だろう。ボクシング用語とちょっと違うから難しいな。KOラウンドってことかな」と困惑しながらも意図を汲み取ろうと寄り添う場面があった。

海外メディアに対して、各社に誠実に受け答えをする井上。その様子を見ていた日本の報道陣に対し「（対応が）日本より丁寧って書かないで下さいよ」と冗談を飛ばして、笑いを誘った。

リング上での視線の先、観客席の最前列には世界で最も権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」でパウンド・フォー・パウンド（PFP）1位のオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が座っていた。同2位の井上は「こんなんじゃまだまだ全然及ばない。もっともっと腕を磨いて1位にふさわしい選手になりたい」と高みを見据えた。世界戦27連勝を成し遂げても歩みは止めず、新たな記録を目指す。

そしてファン待望の決戦がついにやってくる。来年5月に計画されている中谷潤人（M.T）との大一番。井上がフェザー級で5階級制覇へ早期に挑戦する可能性もあること自ら示唆し、一時、白紙の可能性もささやかれた。サウジアラビアでの興行で、勝利を収めた両者。井上はピカソ戦を終えて、「そりゃもう、やりましょうよ」と中谷戦に向けて力を込めた。周囲をかき乱したことを詫びつつ「自分としては来年やる気はあります」と強調した。

熱狂はリヤドから東京ドームへ。ボクシング史に刻まれる決戦のカウントダウンがまもなく始まる。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）