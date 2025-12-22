【Nintendo Switch 2】 6月5日 発売 価格： 49,980円（Nintendo Switch 2 日本語・国内専用） 69,980円（Nintendo Switch 2 多言語対応） 53,980円（Nintendo Switch 2 日本語・国内専用 マリオカート ワールド セット）

任天堂の新ハードNintendo Switch 2（Switch2）が6月5日に発売されて約半年。任天堂の通販サイト「マイニンテンドーストア」での抽選販売を皮切りに、各種ゲーム取扱店での抽選販売が続々と実施されている。すでに手に入れたという人もいるだろう。

とはいえ、「欲しいけど売ってない」という声は多く、発売から1年未満という事もあってか需要を満たすにはもう少し時間がかかりそうな印象だ。家電量販店ではすぐに購入できない店舗が多く、Switch2を求めるユーザーへの供給を目指し製造が行なわれているものと思われる。

そんなSwitch2の争奪戦だが、当然ゲームメディアのスタッフも容易に入手できた人もいれば、なかなか入手できない人も存在し、メディアの情報網を持ってしても入手に苦労するハードとなっていた。そこで今回は「Switch2をいつ・どこで・約何回応募して手に入れたのか」というデータをまとめて紹介する。

もし、まだゲットできていないという人はこれらデータを参考にしていただければ幸いだ。

編集部の入手状況はいかに!?

今回公開するデータはGAME Watch編集部のスタッフ約10名に提供いただいたデータをもとにしている。データは「当選時期（月の上旬・中旬・下旬）」、「当選店舗」、「当選するまでの応募数」の3つで、どのように入手したのかをまとめている。応募数など、あくまでおおよそのデータも存在するが、発売からおよそ半年の期間に入手できたスタッフのデータとなる。

当選人数

約10名中7人（なお、未応募のスタッフも含まれている）

GAME Watch編集部 Switch2の当選データ スタッフ 当選時期 当選店舗 応募総数 スタッフA 発売日 マイニンテンドーストア 1回 スタッフB 発売日 マイニンテンドーストア 1回 スタッフC 発売日 マイニンテンドーストア 1回 スタッフD 6月上旬 ビックカメラ店頭抽選 1回 スタッフE 6月下旬 ビックカメラ店頭抽選 約20回 スタッフF 7月上旬 ノジマオンライン 約10回 スタッフG 10月中旬 マイニンテンドーストア（招待販売） 約10回

発売から1カ月以内に入手したスタッフが多い形に

結果としてこのような形になった。編集部の当選したデータ上では発売日の当選人数が3名と最も多く、いずれもマイニンテンドーストアで当選したようだ（内1名は多言語対応版が当選）。続いて発売月である6月中に2名が購入し、翌月の7月にまた1名がゲット。発売に先駆けて抽選が実施されていた事もあってか、発売月に3名と発売月に2名の計5名、発売から約1カ月で計6名の当選が決まっている。最も当選が遅いスタッフも10月のマイニンテンドーストアの販売にて購入できている。

なお、中には「供給が安定し欲しいソフトが発売されてから購入する」というスタッフも存在し、当選していない人数の中には抽選に応募していない人数も含まれているため注意してほしい。

筆者はこの中で最も遅い10月下旬に購入できた形で（スタッフG）、そもそも応募できる店舗が少なかったことも原因にあると考えている。各家電量販店はSwitch2の抽選応募に際して過去に一定金額以上の購入金額が必要であったり、特定の期間までに会員であることなど、様々な条件が存在した。これにより発売から約4カ月ほどの期間があったものの応募できる店舗が少なく、結果的に当選のタイミングが遅くなったと考えられる。

また、本記事では紹介していないものの、普段様々な記事を執筆してくださっているライター陣についても発売日時点で当選している人がちらほら存在し、8月の時点でかなり多くの当選報告が挙がっていた。話を聞く限り地道な応募が結果として表れているようにも感じた。

今後はどこが狙い目なのか？ 今後Switch2をゲットするために

ここからは現在のSwitch2の販売状況と今後の抽選情報についてまとめていく。

発売から約半年が経過したタイミングではあるが、通販サイトや店頭での通常販売はあまり行なわれていない。一方で、クレジットカード会員や、通常のカード会員で上位のランクであれば、店頭に在庫があるタイミングに限ってその場で購入できる店舗を見かける機会が増えてきた。このため、もし家電量販店のカードを持っている場合には店舗のゲーム売り場に足を運んてみてもいいだろう。

加えて、各種パッケージソフトとのセット販売を行っている店舗も存在する。Switch2を単品で購入した場合の金額と比較すると高額になるため、あまりおすすめはできないが「どうしても欲しい」という場合には検討してもいいかもしれない。

タイミングによってはビックカメラ.comにてソフトや周辺機器とセットでSwitch2が先着販売されている。

最後にSwitch2の抽選情報と先着販売情報をお届けする。

まず、任天堂の公式通販サイト「マイニンテンドーストア」では「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」ならびに「Nintendo Switch 2（多言語対応）」について11月時点で招待販売を締め切っており、2026年は1月中旬以降に販売となることが決定した。応募条件などの詳細についても追って公開される見込み。

加えて、通販サイトでは「楽天ブックス」や「ビックカメラ.com」などでは先着販売を時折実施していることもあるため、こちらもチェックしてみるといいだろう。

個人的に狙い目だと思っている店舗はゲオだ。Switch2の発売当初は抽選を実施し、その後はアプリ会員を対象にクーポンが届いた人へ向けて販売を実施していたが、12月4日に「販売方法変更のお知らせ」として各店舗にて在庫限りの先着販売を開始した。

「店舗レンタル会員機能付きPontaカードまたはゲオアプリ会員証」さえ持っていれば、店舗にSwitch2が入荷した際に購入が可能となる。過去に一定以上の購入金額を求められたり、パッケージソフトとのセット販売などは行っていないため、Switch2本体だけを購入することができる。

来年も任天堂や各店舗での販売が行なわれることが予想され、先着販売・抽選情報を弊誌でもお届けしていくので、それらの情報を参考に手に入れていただければ幸いだ。

