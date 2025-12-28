ÀïÎÏ³°¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¤â¡ÄÂçµó¤·¤¿ÊóÆ»¿Ø¡¡DeNA¤È´¶¤¸¤¿¡È·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡É¡Ö¿¿µÕ¤Ç¤·¤¿¡×
DeNAÀïÎÏ³°¢ªºå¿ÀÆþÃÄ¤ÎÆïËÜÂÙ»Ë»á¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¼Ô¤ÎÊý¤¬¡Ä¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÆïËÜÂÙ»Ë»á¤Ï¡¢7Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿DeNA¤ò2024Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢ºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡ÖFA¤ÇÍè¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢°ã¤¦´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¿·Á¯¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É7Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦¡È¶¯¤µ¤ÎÈë·í¡É¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯12·î3Æü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤Çºå¿À¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Îµ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿ô¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î´¶³Ð¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢3ÇÜ¤«4ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡ØFA¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀïÎÏ³°¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¼Ô¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤µåÃÄ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤Î¤È¤¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ÆïËÜ¤Ïºå¿À¤Ç²á¤´¤·¤¿º£µ¨¤ò¡Ö¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå8Ç¯ÌÜ¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£DeNA¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÅÙ¤ÏÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤âÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿ºå¿À¤Î¤¿¤á¡¢¼«¿È¤¬ÅØÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö1²ó»à¤ó¤À¿È¤À¤«¤é¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤âÌµ¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÏËº¤ì¤º¤Ë1Ç¯´Ö²á¤´¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü²ù¤¤¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢°ã¤¦³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â´¶¤·¤¿ºå¿À¤Î¶¯¤µ¡Ö¿´¤ÎÇÈ¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤¿2µåÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¿µÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤DeNA¤Ë7Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÌÀ¤ë¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î¤è¤µ¤âÃÎ¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Èæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶¯¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿´¤ÎÇÈ¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Ã¤¿´î¤Ó¤äÉé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÉ½¾ð¤ä¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¤¬ÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£Âç¿Í¤Ê´¶³Ð¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃçÎÉ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ºå¿À¤Ç¤Ï1·³16»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.133¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÊë¤é¤·¤Ç¤âÉå¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¡¢¼ã¼ê¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ºßÀÒ1Ç¯¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£Î¾µåÃÄ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦ÂçÀÚ¤Ê´¶³Ð¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë