¡Ò2001Ç¯½Ð¾ì¡¢2002Ç¯½Ð¾ì¡¢2003Ç¯½Ð¾ì¡ÓZONE¡¦MIZUHO¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ìÈëÏÃ¡Ä¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦ZONE¤Î¥É¥é¥àÃ´Åö¤ÎMIZUHO¡£¤ï¤º¤«15ºÐ¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»ä¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢°áÁõ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶ÛÄ¥¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¡¢ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°»þ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡£
¡Ö¡Øµ±¤¯!¡¡ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÞ¤¤¤Ç¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ZONE¤Ï2001Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2001Ç¯¤È2003Ç¯¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Øsecret¡¡base¡¡¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡Á¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¶Ê¡¢ZONE¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏTAKAYO¤Î¥½¥í¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤«¤éZONE¤Î3Ëç¤á¤Î¥·¥ó¥°¥ëÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÈTAKAYO¤Î¶Ê¡É¤ÇÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¡£
¡Ö°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Ç¡¢ÎÙ¤ËÊÂ¤ó¤À¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢²Ú¸¶ÊþÈþ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£2ÅÙ¤á¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î³Ú²°¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢GUCCI¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊMIZUHO¤Ï¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ñ°÷À©¤ÎÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢»ä¤Ò¤È¤ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï2005Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ZONE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
1986Ç¯12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¡2001Ç¯¤ËZONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²ò»¶¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤â¤ª¤³¤Ê¤¦
