【ワタナベマキさんの大人気せいろレシピ】ほったらかしでジューシー！豚肉のごちそう蒸し
イベント盛りだくさんの12月。食事の準備に追われても、かたまり肉さえあれば、あっという間にごちそう気分。せいろにおまかせで、ジューシーなメイン料理が完成します。
箸を入れればほろっとほどけ、味は中までしっかりしみ込んで感動のおいしさ。青菜と一緒に盛れば華やかさが増し、大人も子どもも大満足です。
『豚かたまり肉のごちそう蒸し』のレシピ
材料（2〜3人分）
豚肩ロースかたまり肉……400g
青梗菜などの青菜……1株（150g）
〈A〉
しょうゆ……大さじ2
酒……大さじ1/2
みりん……大さじ1/2
砂糖……小さじ1
塩……小さじ1/4
塩……少々
作り方
（1）豚肉は半分に切り、フォークで数カ所刺す。保存袋に〈A〉を入れて混ぜ、豚肉を水けを拭いてから加える。袋の上からもみ込み、口を閉じて冷蔵庫で一晩（5時間以上）漬ける。
（2）青梗菜は縦4等分に切る。せいろを水でさっとぬらし、オーブン用シートを敷いて（1）を漬け汁ごと入れる。
（3）鍋にたっぷりの湯を沸かす。鍋から蒸気が上がったら、せいろをのせてふたをし、強火で25分ほど蒸す。トングなどで青梗菜を加えて塩をふり、ふたをしてさらに1分ほど蒸す。 肉を食べやすく切って青梗菜とともに器に盛り、蒸し汁をかける。
せいろで蒸すだけの手軽さなのに、仕上がりはまさにごちそう。忙しい日やおもてなしにもぴったりの一品、ぜひ食卓で楽しんでください。
教えてくれたのは…
ワタナベ マキワタナベ マキ
料理家
グラフィックデザイナーを経て料理家に。センスあふれる食材や調味料の組み合わせ、忙しい人に寄り添うシンプルなレシピが幅広い層から人気。夫と高校生の息子と3人暮らし。インスタグラムでは身の回りのおいしいものや愛猫のはっとりくん、はなちゃんの様子を更新中。2021年からスタートしたオンライン料理教室も話題。
（『オレンジページ』2025年11月2日号より）