【ワタナベマキさんの大人気せいろレシピ】ほったらかしでジューシー！豚肉のごちそう蒸し

イベント盛りだくさんの12月。食事の準備に追われても、かたまり肉さえあれば、あっという間にごちそう気分。せいろにおまかせで、ジューシーなメイン料理が完成します。

箸を入れればほろっとほどけ、味は中までしっかりしみ込んで感動のおいしさ。青菜と一緒に盛れば華やかさが増し、大人も子どもも大満足です。



『豚かたまり肉のごちそう蒸し』のレシピ

材料（2〜3人分）

豚肩ロースかたまり肉……400g

青梗菜などの青菜……1株（150g）

〈A〉

しょうゆ……大さじ2

酒……大さじ1/2

みりん……大さじ1/2

砂糖……小さじ1

塩……小さじ1/4

塩……少々

作り方

（1）豚肉は半分に切り、フォークで数カ所刺す。保存袋に〈A〉を入れて混ぜ、豚肉を水けを拭いてから加える。袋の上からもみ込み、口を閉じて冷蔵庫で一晩（5時間以上）漬ける。

（2）青梗菜は縦4等分に切る。せいろを水でさっとぬらし、オーブン用シートを敷いて（1）を漬け汁ごと入れる。

（3）鍋にたっぷりの湯を沸かす。鍋から蒸気が上がったら、せいろをのせてふたをし、強火で25分ほど蒸す。トングなどで青梗菜を加えて塩をふり、ふたをしてさらに1分ほど蒸す。 肉を食べやすく切って青梗菜とともに器に盛り、蒸し汁をかける。

せいろで蒸すだけの手軽さなのに、仕上がりはまさにごちそう。忙しい日やおもてなしにもぴったりの一品、ぜひ食卓で楽しんでください。

