役目を終えたおもちゃを社員の子ども同士でプレゼント ママやパパにもうれしい「社内クリスマスイベント」が開催
「マナラ」「アクナル」「アールオム」などのスキンケアブランドを開発・販売する株式会社ランクアップは、12月23日に社内でクリスマスイベントを開催しました。社員の8割が女性で、さらに反芻が育児をしながら働くママ・パパ社員だというランクアップ。今回開催されたクリスマスイベントは、子どもから子どもへクリスマスプレゼントを譲渡する「継承クリスマス」で、今年で3回目の開催となります。
■使わなくなったおもちゃを子どもから子どもへ継承するサステナブルなイベント
会場に集まった子どもたちは、たくさんのおもちゃ目がけてまっしぐら。
楽しそうにプレゼントを選んでいました。参加している親子に話を聞くと、「もう遊ばなくなったぬいぐるみもずっと手放せなかったんですが、誰かにもらってもらえるならと、子どもが自分で提供することを決め、成長を感じることができました」と語ってくれました。思い出の詰まったものを次の誰かへ託すという体験は、単なる物のやり取りにとどまらず、子ども自身が“手放す”ことの意味を考え、社会とのつながりを実感するきっかけにもなっているよう。
子どもたちがおもちゃに夢中になっている間に、おさがりの洋服を吟味するママの姿も見られました。
■「おさがり」から始まった社内イベント
代表取締役の岩崎裕美子さんに話を聞きました。もともと岩崎さんは、子どもが成長して使わなくなった衣類や持ち物を、必要としている社員に個別に渡すことが多かったといいます。そうした日常的なやり取りが積み重なっていたこともあり、今回の社内イベントもごく自然な流れで実施されたそうです。
同社ではこのほかにも、働くママたちの負担を軽くすることを目的に、子どもたちを社内に招いたイベントを開催しています。書き初めや夏休みの自由研究など、家庭だけで行うと準備が大変な活動も、会社の場を使って行ってきました。「仕事をしながらだと大変なことも多いので、少しでも手助けになれば」というのが岩崎さんの思いです。子どもたちが会社に来ることを楽しみにしている様子を見るのも、岩崎さんにとってうれしい瞬間だといいます。
また、子どもたちの存在が、社員同士の関係にも良い影響を与えているといいます。岩崎さんは「子どもの顔が見えると、自然と会話が増えますし、お互いの家庭や家族の成長を身近に感じられるようになります」と話します。こうした積み重ねが、社内のコミュニケーションをより円滑にしているようです。