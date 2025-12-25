この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Motorzチャンネル今回の【わんこと全国旅】では、機能満載のキャンピングカー「オステリア」を相棒に、新潟県を巡る車中泊旅の様子をカムラフウフ夫妻から届けられた。



動画は、横浜キャンピングカーショーに自分たちの愛車が展示されているのを確認する場面から始まります。その後、旅の舞台は新潟県へ。全国道の駅ランキングでトップ10に選ばれたこともある「道の駅 国上」に立ち寄り、ステーキ御膳やラーメンなどのご当地グルメを楽しみました。



日が暮れてからは「弥彦RVパーク」へ移動し、車中泊の準備を進めます。このRVパークは温泉施設に併設されており、電源や水道、ゴミ処理も完備されているとのこと。カムラフウフは、道の駅で購入したとんかつや炊き立ての新米で夕食を済ませると、車内をベッドモードに展開。広々とした空間で映画鑑賞をするなど、リラックスした時間を過ごしました。



翌日は、「魚のアメ横」とも呼ばれる寺泊の市場通りで、浜焼きやホタテなどの新鮮な海の幸を堪能。さらに湯沢高原では、愛犬と一緒にロープウェイに乗って山頂へ向かい、雄大な景色を楽しみました。



動画で紹介されているキャンピングカーでの過ごし方や訪れたスポットは、愛犬との旅行を計画する際の参考になりそうです。