この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Motorzチャンネル今回の【わんこと全国旅】では、機能満載のキャンピングカー「オステリア」を相棒に、新潟県を巡る車中泊旅の様子をカムラフウフ夫妻から届けられた。

動画は、横浜キャンピングカーショーに自分たちの愛車が展示されているのを確認する場面から始まります。その後、旅の舞台は新潟県へ。全国道の駅ランキングでトップ10に選ばれたこともある「道の駅 国上」に立ち寄り、ステーキ御膳やラーメンなどのご当地グルメを楽しみました。

日が暮れてからは「弥彦RVパーク」へ移動し、車中泊の準備を進めます。このRVパークは温泉施設に併設されており、電源や水道、ゴミ処理も完備されているとのこと。カムラフウフは、道の駅で購入したとんかつや炊き立ての新米で夕食を済ませると、車内をベッドモードに展開。広々とした空間で映画鑑賞をするなど、リラックスした時間を過ごしました。

翌日は、「魚のアメ横」とも呼ばれる寺泊の市場通りで、浜焼きやホタテなどの新鮮な海の幸を堪能。さらに湯沢高原では、愛犬と一緒にロープウェイに乗って山頂へ向かい、雄大な景色を楽しみました。

動画で紹介されているキャンピングカーでの過ごし方や訪れたスポットは、愛犬との旅行を計画する際の参考になりそうです。

YouTubeの動画内容

00:55

横浜キャンピングカーショーで愛車「オステリア」と対面
04:36

全国トップ10の道の駅「国上」でご当地グルメを堪能
17:48

キャンピングカーをベッドモードに展開！快適な車内空間
21:36

「魚のアメ横」寺泊市場で新鮮な海の幸を食べ歩き
26:45

愛犬と絶景を楽しむ！湯沢高原ロープウェイ

関連記事

人気旅系YouTuber夫婦、“ワンちゃんと楽しめる岩手”を大絶賛！「これは老若男女問わずおすすめ」

人気旅系YouTuber夫婦、“ワンちゃんと楽しめる岩手”を大絶賛！「これは老若男女問わずおすすめ」

 AT限定普通免許で運転可能な小型キャブコン！初心者・女性でも運転できる新型オステリア徹底レポート

AT限定普通免許で運転可能な小型キャブコン！初心者・女性でも運転できる新型オステリア徹底レポート

 車中泊キャンプ女子×洗車応援団店長、最新洗車グッズで“洗車の常識”を覆す！

車中泊キャンプ女子×洗車応援団店長、最新洗車グッズで“洗車の常識”を覆す！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル_icon

Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 27.80万人 1840 本の動画
Webメディア「Motorz」の公式YouTubeチャンネルです！クルマやバイク、そしてモータースポーツって、それ自体も面白いけど、関わっている人がめちゃくちゃ面白いんです！Motorzチャンネルの動画を通して、その魅力が伝わったら、最高に嬉しいですっ！
youtube.com/channel/UCfNTmU_LRTpCFgzE5F6hlsg YouTube