トランプ大統領がサンタクロースを追跡 「悪いサンタを米国に潜入させるわけにはいかない」不法移民対策に絡めたジョークも
プレゼントを配達中のサンタクロースの現在地を子どもたちに教えるクリスマスイブの恒例行事に、アメリカのトランプ大統領夫妻が参加しました。
アメリカ トランプ大統領
「メリー・クリスマス！こんにちは。サンタはいま、デンマークのコペンハーゲンだ。でも、こっちに向かっているよ。サンタから何が欲しい？」
子ども
「3Dペンや車のおもちゃ、ロボットが欲しい」
アメリカ トランプ大統領
「全部もらえるさ」
トランプ大統領が参加したのは、プレゼントを配るサンタクロースを追いかける「特別作戦」。
アメリカ軍とカナダ軍でつくる北米航空宇宙防衛司令部が毎年、サンタクロースの現在地をウォッチし、ホームページで公開しているほか、電話をかけてきた子どもたちに伝えています。
トランプ大統領はメラニア夫人とともにフロリダ州の自宅から特別参加。自身の看板政策の不法移民対策に絡めてサンタクロースを説明する場面もありました。
アメリカ トランプ大統領
「悪いサンタを我々の国に潜入させるわけにはいかないから、（サンタは）善人だと確認したよ」
トランプ大統領夫妻は30分ほどの間、子どもたちの質問に答えていました。