航空自衛隊のF-15J戦闘機（画像：航空自衛隊）。乗りものニュース

領空侵犯か 自衛隊の武器使用の新基準により「サンタ危うし」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • サンタクロースが日本の領空内に勝手に入ってきた場合、領空侵犯になるのか
  • 自衛隊は法律の規定に基づき、戦闘機により対応されるという
  • 過去の国会答弁に基づけば、段階的な措置がとられることが定められている
記事を読む

