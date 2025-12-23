ウォーミングアップ？世界で飛んでいる多くの航空機をほぼリアルタイムで追えるサイト「フライトレーダー24」上に日本時間2025年12月23日夕刻ごろ、「サンタクロース」の機影が出現しています。【画像】えっ…これがいろいろ驚愕の「サンタ1便」スペックや飛行データですこの「サンタクロース」はSANTA1便として出現。飛行機のシルエットを模した旅客機アイコンが表示されるなか、SANTA1便のアイコンは「そりに乗るサンタとそ