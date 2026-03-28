元安芸高田市長で、政治団体「再生の道」前代表を務めた石丸伸二氏が、ABEMAの恋愛リアリティー番組『恋愛病院』に出演すると3月27日にチャンネルの公式Xで明らかにされ話題を集めている。「番組のコンセプトは“本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活”であり、見届け人はアレン様、実業家の“ひろゆき”こと西村博之さん、女優の真木よう子さん、玉城ティナさんの4名です。驚くべきことに