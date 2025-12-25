年商14億円の社長、役員報酬は衝撃の「月4.3万円」 生活費の源泉を赤裸々告白
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が公開したインタビュー動画に、年商14億円の総合エンジニアリング会社を経営する43歳の男性が登場。自身の役員報酬を月4.3万円に抑え、生活費は投資で賄うという独自のスタイルや、バックパッカーから国家公務員を経て起業に至った異色の経歴、そして「自分の人生は自分で決める」という力強い哲学を語った。
男性が経営する会社は、人の手で行っている作業を無人化するなどの事業を手掛けており、年商は「14億ぐらい」に上るという。その経歴は異色で、高校卒業後にバックパッカーとして48カ国を旅し、20歳で帰国。製造業に就職した後、専門学校に通い国家公務員になったが、30歳の時に独立したと明かした。
独立のきっかけは、製造業時代に経験したリーマンショックだったと振り返る。当時「何もできない」と無力さを痛感したことから、「自分の人生は自分で決める」と決意。独立すれば「自分の地域のところではなんとができるんじゃないかなと思った」と、当時の心境を語った。
驚くべきは、その収入の内訳である。自身の役員報酬は「月手取りで4万3000円」と明かし、生活費は株などの運用で賄っているという。運用による収入は月平均で「150万円くらい」とのこと。貯金額の80%を運用に回していると話した。
しかし、起業当初の道は平坦ではなかった。資金調達や融資を受けずに独立したため、最初の2年間は「給料が取れなかった」と告白。その生活を「刺激的でしたね」と笑顔で振り返った。
インタビューの最後、男性氏は「幸せとは？」という問いに対し、「自分の人生を自分で決める覚悟」と即答。立派な肩書があっても「行動が伴わなければ意味がない」と断言し、泥臭く努力を続け「行動量は誰にも負けないこと」が重要だと、一貫した哲学を示した。
