SUPER EIGHT横山裕「一時期ずっと好きでした」夢に出てきた人気女優を実名告白
【モデルプレス＝2025/12/24】SUPER EIGHTの横山裕が23日、日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）の4時間スペシャル番組「年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」（※この日はよる7時〜）に出演。一時期好きだった女優を明かした。
この日のスタジオトークでは、入院中に夢の中で明石家さんまから元気付けてもらったという女性が登場。女性は夢に出てきたさんまのおかげで、体調が回復したことを明かした。そして、さんまが「出てくる時あるやろ？なんでこの人がって」と話を振ると横山は「安達祐実さんが夢に出てきたことがあって」と女優の安達祐実が夢に出てきたと告白した。
横山が「一時期ずっと好きでした」と安達への思いをぶっちゃけると、さんまは「分かる」と頷き、横山は「夢に出てくると気になっちゃう」と話していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
