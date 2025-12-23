こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

冬の乾燥シーズンになると、かかとの乾燥やガサガサに悩む人も多いのではないでしょうか。

クリームを塗ったり、角質ケアをしたりと、毎日のお手入れは正直面倒…。そんな「ケアをサボりたい」という願いを叶えてくれるのが、小林製薬の「かかとちゃん」です。

寝ている間に履くだけで集中保湿ケアができる画期的なソックスで、Amazonの保湿ソックス部門でベストセラー1位を獲得。過去1か月で5000点以上も購入されている話題のアイテムを紹介します。

特殊ラバーの4層構造で、保湿力は通常の3倍に

「かかとちゃん」の最大の特徴は、クロロプレンゴムとチタン加工層をナイロンジャージで挟んだ4層構造の特殊ラバー。

この独自技術により、履いていない時と比べて保湿力が3倍もアップすることが実証されています（角質水分量測定試験より）。

厚さ約2mmの薄型設計ながら、蒸発して失われやすい水分をしっかりと密封。さらに保温効果もあるため、かかとを温めながらじっくりと潤いで包み込んでくれます。

就寝中の6〜8時間装着するだけの簡単ケア

使い方はいたってシンプル。就寝前に足を清潔にしたら、両足のかかとに「かかとちゃん」を装着して、そのまま6〜8時間程度眠るだけです。

伸縮性のある素材でかかとに程よくフィットするため、寝返りをうっても外れにくく、朝まで快適に過ごせます。

起床後に取り外せば、ガサガサだったかかとがしっとりとした手触りに。毎晩の習慣にすることで、継続的な保湿ケアが可能になります。

洗濯して繰り返し使える経済的＆衛生的な設計

使い捨てのフットパックとは異なり、「かかとちゃん」は洗濯して繰り返し使える丈夫な素材で作られています。

弱アルカリ性の洗濯用洗剤でぬるま湯もみ洗いした後、洗濯機で洗うだけでOK（乾燥機の使用は不可）。定期的な洗濯で清潔さを保ちながら、長期間使用できるため経済的です。

男女兼用のM-Lサイズ（24〜27cm）で、家族みんなで使えるのも嬉しいポイントですよ。

面倒なケアから解放される、冬の必需品

クリームを塗る手間も、角質ケアの時間も必要なし。「かかとちゃん」なら、寝る前に履くだけで翌朝にはしっとりかかとが手に入ります。

特殊ラバーによる高い保湿力、簡単な使用方法、そして繰り返し使える経済性と、三拍子そろった優秀アイテム。冬のかかとケアをサボりたい人も、本格的にケアしたい人も、この機会にぜひチェックしてみてくださいね。

かかとちゃん 【小林製薬】 角質化したガサガサがはくだけでしっとり 寝るときの集中ケア M-Lサイズ 1足分 1,345円 Amazonで購入する PR PR 1,520円 楽天で購入する PR PR 1,513円 Yahoo!ショッピングで購入する

