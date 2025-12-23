コスプレイヤーでグラビアアイドルの阿波みなみが２３日、Ｘを新規投稿。千葉県内のパチンコ店で握手会を開催したが、観客が一人も来なかったため、中止したことを報告した。この書き込みには、約６００件のコメントがつ、１万２０００件以上の「いいね」がつくなど注目を集めた。

阿波はこの日、午前１０時からマルハンメガシティ八千代緑が丘店に来場。イベントを開催する予定だった。しかし、午後４時に「【謝罪】」と題した書き込みをＸに投稿。「本日予定していました握手会は並びが０人でしたため中止になりました。マルハンメガシティ八千代緑が丘様この度は大変申し訳ございませんでした。」とつづった。

阿波は、行列に備えて用意された仕切りや、ガランとしたホールで一人ぽつんと座る自身の姿をアップした。

コメント欄には「絶対わざとでしょｗ」「うそでしょ」と事実を疑う声も。阿波は「こんなにたくさん用意してくださったのに、情けない（´．＿．‘）」と反省。「周りが自虐ネタに飽きてきた感はちゃんと感じてます？」などの辛辣な意見や「赤いベルトパーテーションがまるで迷路のようｗ」などの書き込みも集まった。

同店の店長もＸで、阿波のイベントについて触れていた。午前１０時頃に「阿波みなみさん 来店中です！ ホント面白いお方です」と猛アピール。午後４時頃にも「阿波みなみさん サイン会すでにはじまっております」と呼びかけていた。

阿波はプロフィル欄で「『令和のドラえもん』こと阿波（あわ）みなみです／マルチタレントとして活動中。パチスロ競馬大好き」と自己紹介している。