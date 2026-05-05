“奇跡の39歳”とも称されるグラビアアイドル戸田れい（39）が5日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を公表した。【写真】“奇跡の39歳”戸田れいが第1子出身赤ちゃんショット、ママになった姿も赤ちゃんの写真やママになった自身のショットを複数添え、「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました」と報告。「予定日より2週間半も早い誕生でしたが49.0cm/3014gの平均的な感じで安心しました」「母