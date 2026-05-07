グラビアアイドルちとせよしの（26）が6日、インスタグラムを更新。サウナを満喫したショットを投稿した。「GW最終日ですねみなさんは何して過ごしましたか？充実してた？」と問いかけ、自身は栃木・那須町に旅行に出かけたことを報告した。「今回の那須旅行、宿泊はEarthboatさんにご招待して頂きしました！無人チェックインで完全プライベートなのがとってもよかった〜！高温サウナ＆露天風呂からの外気浴が本当に心地よ