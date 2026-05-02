グラビアアイドルの三橋くんが、2日までに自身のXを更新。インパクト大の“朗報”を伝えた。【写真】朗報！三橋くんが「バスト100cm超えました」三橋くんは、写真を添えて「朗報、バスト100cm超えました」と投稿。ファンからは「大台到達！」「努力が実りましたね」などといった感想が相次いで寄せられている。三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×