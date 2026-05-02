グラビアアイドルでパーソナルトレーナーとしても活動する高橋凛（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。【画像】7年前の“別人ボディ”比較ショット投稿で「正直に言うと、昔の私は運動も嫌いだったしダイエットもめちゃくちゃ遠回りしてきました」と振り返り。「でも今は『ちゃんと食べて、ちゃんと動く』だけでボディコンテストに挑戦するまで変われました」とし、「遠回りしたからこそ同じことで悩んでる人の気持ちがわ