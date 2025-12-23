´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤ËÂà¼ÒÊóÆ»¡ÄÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¡ÈÂçÎÌÎ¥Ã¦¡É¤Ç´í×ü¤µ¤ì¤ë¡ÈÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡É¿åËÎ¥¢¥Ê¤ÎÉéÃ´Áý
¡¡12·î22Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ÇÈÄ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤¬2026Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡ÖÂà¼Ò¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·Æü¥Æ¥ì¤Ï¡Ø¿Í»ö¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö²¬ºêÊâÈþ¡×¤ÎÌ¾¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£¡ØÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨!¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡Ù¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÅÀÚ¤ê¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢Æ±¶É¤Î¿åËÎ¡Ê¤ß¤¦¤é¡ËËãÈþ¥¢¥Ê¤Ë¼¡¤¤¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¤â¹â¤¤Â¸ºß¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¾å¤Ç¤â¡¢
¡Ô´äÅÄ¥¢¥Ê¹¥¤¤À¤«¤é¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¡Õ
¡Ô´äÅÄ¥¢¥ÊÂà¼Ò¤·¤Á¤ã¤¦¤Î!?¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¥Ý¥¹¥È¡¦¥ß¥È¤Á¤ã¤ó¡É¤ò¼º¤¦¤Î¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄËº¨¤Î»öÂÖ¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢Æ±¶É¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂà¿¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡ØZIP!¡Ù½éÂåÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ËñÂÀ°ì¥¢¥Ê¤Ï¡¢2022Ç¯3·îËö¤ËÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¸¦µæ±¡¤Ø¿Ê¤ß¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¡¢16Ç¯´Ö¡¢ºßÀÒ¤·¤¿Æü¥Æ¥ì¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡Ø¥¶!À¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÌîÀÅ¹á¥¢¥Ê¤¬Âà¼Ò¤·¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤È¤Î±ï¤Ç¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ø½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºûºêÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¤Ï2023Ç¯Ëö¤ËÂà¿¦¤·¡¢ÆÈÎ©¡£ÈøºêÎ¤¼Ó¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯6·î¤ËÂà¿¦¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2024Ç¯10·î¡¢¸åÆ£À²ºÚ¥¢¥Ê¤¬Âà¼Ò¤·¡¢11·î¤«¤é¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯3·îËö¤Ë¤ÏÆ£°æµ®É§¡¢¾å½ÅÁïÎ¾¥¢¥Ê¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¶É¤òÎ¥¤ì¡¢6·îËö¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎËÅÄ½ç»Ò¥¢¥Ê¤âÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«? Àè¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡È½ª¿È¸ÛÍÑ¡É¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¶É¤Ë¹ü¤ò¤¦¤º¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¼«Í³¤ÊÆ¯¤Êý¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤ë»þÂå¡£·ëº§¤Ê¤É¤òµ¡¤Ë¡¢Æ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤òÁÀ¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿²Ö·Á¤Î¿¦¶È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤È°®¤ê¡£ÂÔ¶ø¤Î²þÁ±¤Î¤¿¤á¡¢¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¿´¾ð¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÆ±Î½¤¿¤Á¤ÎÂà¿¦¤Ç´í×ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ø¤ÎÉéÃ´¤À¡£
¡Ö2010Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¿åËÎ¥¢¥Ê¤â¶ÐÂ³15Ç¯¡£2024Ç¯6·î¤Î¿Í»ö¤Ç¤Ï¡¢¼çÇ¤¤«¤é¥Á¡¼¥Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¾º¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶É¼¡Ä¹¥¯¥é¥¹¤ËÁêÅö¤·¡¢¶É¥¢¥Ê¤Î¶ÐÌ³´ÉÍý¤äÃ´ÅöÈÖÁÈ¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤âÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿åËÎ¥¢¥Ê¤ÏËèÄ«¡ØZIP!¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·ãÌ³¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ç¿åËÎ¥¢¥Ê¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÂç»ö¤À¡£