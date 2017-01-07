日本テレビのアナウンサー。1989年3月27日生まれ、愛知県出身。
Smart FLASH
久野のベストバイは乳児用の哺乳瓶ホルダーで、「すごく楽なんです」と言及
ABCマガジン
「堕落を極めた女の休日。1年越しの動画」などとタイトルを記載
日刊スポーツ
明るめの茶髪姿で、すっかり変貌した最新ショットを披露
スポーツ報知
「女子アナが辞めない」会社だったため、波紋を呼んでいるという
NEWSポストセブン
今は芸能人もアナウンサー界に手を伸ばし、飽和状態だと芸能関係者
東スポWEB
2017年2月に結婚した一般男性と、19年10月に離婚していたそう
水卜麻美アナを中心とした最強派閥だが、ライバル派閥も存在するという
FRIDAYデジタル
5月の夕方に「GINZA SIX」で合流し、銀座の街を楽しそうに歩いていたそう
水卜麻美アナを中心とした「ミト会」が最大派閥と言われているという
週プレNEWS
ゆずのVTRに入る直前、久野静香アナがカンペを見つめながらコーナーを紹介
デイリースポーツ
「相手は一般男性です。お互いに『お肉』が好き」と報告
久野静香アナは水卜会を脱退し、女子アナを集め食事会を開いていると関係者