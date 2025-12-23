「最終学歴が幼稚園」発言で話題の日本人K-POPアイドル、現実感ゼロの“儚げショット”にファン悶絶【PHOTO】

BABYMONSTERの日本人メンバー・アサが、思わず息をのむほどの透明感でファンを魅了した。

12月22日、アサはBABYMONSTERの公式SNSを更新し、「I ain't never felt a feeling like this（こんな気持ち、今まで感じたことない）」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、新曲『SUPA DUPA LUV』のミュージックビデオ撮影時に収められたオフショットだ。

アサは、水色のインナーにスパンコールがあしらわれたホワイトのキャミソールを重ね着したスタイリングを披露。色白の肌にふんわりと溶け込む淡いカラーが、彼女特有の透明感を一層際立たせている。ブルーのカラーコンタクトと黒髪のショートヘアという組み合わせが、繊細で儚い雰囲気を醸し出している。

（写真＝BABYMONSTER公式Instagram）

投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「透明感がすごい」「消えちゃいそう…」「天使かと思った」などのコメントが寄せられている。

なお、アサは以前、韓国のバラエティ番組『ランニングマン』（SBS）に出演した際に、「私は幼卒です」と最終学歴が“幼稚園”だと明かし、衝撃を与えたことがある。