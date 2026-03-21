20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリースしたBTSが、21日午後8時から韓国・光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催。2022年10月の『Yet to Come in BUSAN』以来、約3年5ヶ月ぶりの完全体ステージとなった。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTSRMの掛け声で幕を開けたステージは、韓国の代表的な民謡「アリラン」の旋律の一部をサンプリングした「Body to Body」でスタート