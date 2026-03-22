元AKB48の“絶対的センター”、前田敦子の最新写真集がネット上で大きな話題を呼んでいる。2026年2月に発売された、芸能活動20周年を記念する写真集『Beste』。【写真】韓国で大胆ドレス姿を披露した前田敦子3月18日に電子版の配信が開始されると即座にX（旧Twitter）でトレンド入りするなど、大きな反響を呼んでいる。34歳となった彼女が「過去最大の露出」に挑んだ決断に、ファンのみならず多くの人々が驚きを持って迎えた。興味