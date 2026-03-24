BTSのカムバック公演を巡り、論争の声が絶えない。警察と公務員計1万人を動員し、市民の手荷物検査を実施した対応が「過剰だった」との指摘だ。【注目】完全体復活のBTS、異例のタイミングで謝罪当初26万人の人出を予想していたものの、実際に集まった人数は所属事務所HYBEの推計でも約10万人にとどまったことから、「税金の無駄遣い」という批判も強まっている。日常的に利用する道路を遮断された市民の不便については、行政当局