第98回アカデミー賞の長編アニメーション賞を『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』が受賞した。 参考：『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』なぜ世界的現象に？アカデミー賞王手までの軌跡 本作は、表舞台では大人気のK-POPガールズグループとして活躍しながら、裏ではスタイリッシュに悪魔（デーモン）を退治するハンターとして