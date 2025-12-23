女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）が23日、それぞれのSNSで結婚を正式発表した。

本紙の取材では、2人は今月上旬に都内の区役所に2人で婚姻届を提出。親族など身内だけで結婚式も挙げている。高杉は今月の結婚直後に、故郷の福岡県に住む最愛の母親を病気で亡くしていた。悲しみに暮れる中、支えてくれたのが波瑠だったという。

2人そろって多忙な中、身内だけで結婚式を挙げたのも、当日病床から駆け付けることはできなかったものの母親にその姿を見せてあげたかったためとみられる。

高杉には2人の弟がおり、やんちゃな男兄弟3人を仕事をしながら育ててくれた母には特別な感謝の思いがあり、周囲によると「中学時代に上京してから仕事がうまくいかずに悩んでいた時も、いつも電話で励ましてくれたのがお母さんだった」という。

◇高杉 真宙（たかすぎ・まひろ）1996年（平8）7月4日生まれ、福岡県出身の29歳。09年デビュー。12年の映画「カルテット！」で初主演。17年の映画「散歩する侵略者」の演技で第72回毎日映画コンクール・スポニチグランプリ新人賞。出演作にNHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」、映画「東京リベンジャーズ」シリーズなど。1メートル70、血液型A。

◇波瑠（はる）1991年（平3）6月17日生まれ、東京都出身の34歳。06年、WOWOW「対岸の彼女」でデビュー。15年のNHK連続テレビ小説「あさが来た」のヒロインを好演し、一躍全国区に。主演作にTBS「あなたのことはそれほど」、テレ朝「未解決の女」、フジ「Night Doctor」、TBS「フェイクマミー」など。1メートル64。血液型O。