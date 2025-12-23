女優の波瑠（３４）が２３日、俳優の高杉真宙（２９）との結婚をそれぞれのＳＮＳで発表。連名の文書では「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」と語っている。２人は、２０２３年放送の「わたしのお嫁くん」（フジテレビ系）で共演。ドラマは、波瑠演じる優秀だが家事は苦手なＯＬと、高杉演じる家事力最強男子「お嫁くん」のラブコメディー。この?