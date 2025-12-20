大リーグのホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手（25）が22日（日本時間23日）、シカゴにある本拠レート・フィールド内で入団会見を行い、来春に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場についてGMのクリス・ゲッツ氏が「出場する予定」だと明かした。

会見後の囲み取材で村上は「出たいと思っている」と語り、1年目でチームに馴染む必要もあるが「野球を一緒にやれば自然と溶け込めると思っている」と心配はしておらず「そこは問題なくいけるかなと思います」と語っていた。

GMは村上の出場について問われると「WBCに出場する予定だ」と明言。また、「そうだ。いや、あれは彼という人間の大きな一部だ。村上の最も魅力的な点の一つは、日本で彼がどれだけ愛され、支持されているかということだ。それをアメリカに、シカゴに、ホワイトソックスのユニフォームとともに持ち込める。あれは彼自身の一部だ。我々が話し合いをした時点で、彼がWBCに参加することは分かっていたし、それについて懸念することは何もなかった」と村上ともすでに話し合っていることを明かした。

以下、GMとの一問一答。

――村上はWBCに出るのか

「そうだ。WBCに出場する予定だ」

――新しいクラブハウス、新しい球団に入ってすぐWBCに行くことになるが、どれくらい大変か

「うまくやっていく。日本から来る選手にとって、自国を代表してああいう大きな舞台でプレーすることは非常に重要だ。もちろん、できるだけ早く彼が快適に過ごせるようにする必要はあるが、WBCについては調整して対応する」

――日本でスタートするため、チームを一度離れることになるが

「その通りだと思う」

――本人はWBC出場への強い希望を話していたが、契約交渉の中に含まれていたのか

「そうだ。いや、あれは彼という人間の大きな一部だ。村上の最も魅力的な点の一つは、日本で彼がどれだけ愛され、支持されているかということだ。それをアメリカに、シカゴに、ホワイトソックスのユニフォームとともに持ち込める。あれは彼自身の一部だ。我々が話し合いをした時点で、彼がWBCに参加することは分かっていたし、それについて懸念することは何もなかった」

――レポートデイのあと、日本とアメリカを往復することになるのか

「年明け以降にアメリカへ戻ってくることは分かっている。正確な日付は把握していないが、我々のコーチと一緒に作業する時間は取れるはずだし、施設にも来てもらえることを期待している。その上でWBCのスケジュールに合わせて調整する」

――少し早めにアメリカに来るということか

「その通りだ。必ずしも我々の施設に来るとは限らないが、アメリカには来る予定で、彼と一緒に動くことはできる」