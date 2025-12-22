「バリアフリーにリフォームしたら？」と心配する子。「お金がもったいない」と拒む高齢の親。その先に取り返しのつかない事態が待っていることも。ある女性の後悔をみていきます。

「私はまだ若いから大丈夫」母の過信と、娘の遠慮が招いた悲劇

「集中治療室で管につながれた母を見たとき、自分の頬を張り倒したい気分でした。『あの時、無理やりにでもリフォーム工事をしていれば……』その悔やみだけで、最近は夜も眠れないんです」

関東地方でパート勤務をする山本由美さん（54歳・仮名）。由美さんは実家で1人暮らしをしていた母・敏子さん（82歳・仮名）を、家庭内での転落事故で救急搬送した経験があります。

敏子さんは80代になっても足腰が丈夫で、毎朝のラジオ体操と庭いじりを日課にするほど元気な女性でした。

「自分はまだまだ現役」が口癖で、杖を使うことすら「年寄りくさい」と拒むような気丈な性格だったといいます。事故が起きたのは、築45年になる木造の実家。昔ながらの急な階段には手すりがなく、滑り止めのマットも敷かれていませんでした。

「半年前、私が実家に帰ったときに『そろそろ手すりを付けようよ』と提案したんです。業者に見積もりまで取って、費用は20万円ほどでした。でも母は、『そんな年寄り扱いしないで。お金がもったいない』と猛反発して……。私も、母の機嫌を損ねるのが面倒で、それ以上強く言えなかったんです」

しかし、その油断は最悪の結果を招きます。ある雨の日、2階のベランダから洗濯物を取り込もうとした敏子さんは、階段の最上段で足を滑らせ、そのまま1階まで転がり落ちてしまったのです。発見されたのは、事故から数時間後。電話に出ないことを不審に思った由美さんが駆けつけたとき、敏子さんは廊下で動けなくなっていました。診断の結果は、大腿骨頸部骨折と脳挫傷。一命は取り留めたものの、医師からは「以前のように歩くことは難しいでしょう」と告げられました。

「リフォーム代の20万円なんて、入院費や介護費用に比べたら安いものでした。母のプライドなんて無視して、勝手に工事をしてしまえばよかった」

由美さんは、実家の階段を見るたびに、あの日の母の悲鳴が聞こえるような気がして、足がすくむといいます。

高齢者の事故は「交通事故」より「家の中」が多い現実

東京消防庁のデータによると、事故で救急搬送された高齢者は、令和3年で7万3,610件。過去5年、毎年7万〜8万人が運ばれています。

そして、その8割が「転ぶ」事故。さらに60.4％が住宅など、居住場所における事故です。

発生場所としては、トップは「居室・寝室」。以下、「玄関・勝手口等」、「廊下、縁側、通路」、「トイレ・洗面所」、「台所・調理場・ダイニング・食堂」と続きます。

一方、救急搬送の1割を占める「落ちる」事故については、78.7％が住宅など、居住場所における事故でした。

こちらの発生場所としては、トップが「階段」。次いで「ベッド」、「椅子」、「脚立・踏み台・足場」、「エスカレーター」の順となっています。

高齢になると、筋力の低下だけでなく、平衡感覚や視力の衰えにより、わずかな段差や滑りやすい床が命取りになります。

山本さんの事例のように、大腿骨を骨折すると、そのまま寝たきり状態になり、急激に認知機能や身体機能が低下する「廃用症候群」に陥るケースが後を絶ちません。また、親世代には「もったいない」「家を傷つけたくない」という意識が強く、手すりの設置や段差の解消といったバリアフリー改修を拒むケースも。しかし、事故が起きてからかかる医療費や介護費用、そして家族の精神的・時間的負担は、リフォーム費用を遥かに上回ります。

親が元気なうちにこそ、家族が主導権を握り、「転ばぬ先の杖」ならぬ「転ばぬ先の改修」を強行することも、親を守るための重要な親孝行といえるかもしれません。事故はいつも、「昨日までは大丈夫だった」という日常に潜んでいるのです。

［参考資料］

東京消防庁『救急搬送データからみる高齢者の事故』