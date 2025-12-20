〈「安いから」だけではない…『ホテル』より『夜行バス』を選ぶ人が増え始めている、納得の背景〉から続く

2025年12月6日に高知駅前観光が本格運行を開始した寝台夜行バス「FLATON（フラットン）」は、その名の通り、完全に水平な状態で眠れるフルフラットシートを搭載している。マット・毛布も完備で「ベッドに近い座席が搭載されている」と言ってよい状態だ。なかなか斬新なコンセプト・車内風景から、SNSでは「乗り心地はどんな感じなんだろう」といった疑問だけでなく、「現代の奴隷船」といった衝撃的な感想もあがっている。

【実際に乗ってみた】「現代の奴隷船」はさすがに言い過ぎ!? 『フルフラット夜行バス』の写真をたっぷり見る



高知駅前観光の「フラットン」（筆者撮影）

一般的な夜行バスは、あくまでも「リクライニングシート」で、120〜150度くらいしか背もたれが倒れない。走行中のバスの中でひと晩を過ごす上では、やはりつらい。対して横になれるフラットンの乗り心地は、果たしてどのようなものか。全国47都道府県の夜行バス・高速バスをほぼ制覇した筆者が、実際に検証してみた。

通常の夜行バスとの価格差は「わずか数千円」

今回筆者が乗り込んだのは、12月6日・高知発のフラットン第1便だ。当日は9時40分に高知駅バスターミナルを発車するバスを待ち構えて、カメラを手にした多くのファンが、沿道に集まっていた。

待ち構えている人々に話を聞いたところ、初日の運行とあってほとんどが「本格運行の初日に乗車したかった」というバス好きの人々であった。ただ、高知駅前観光はもともと高知〜東京間で4列シートの高速バスを運行しており「東京で暮らす子供や孫に会いに行く。ふだんのバスより運賃が高額だったものの、予約が取れたので乗車してみた」という普段使いの方も何人かいた。

この日のバスはもちろん全席完売。発車10分前に到着したバスに、乗客が次々と乗り込んでいく。車内は土足厳禁のため、全員が靴を脱いで乗車するのに時間を要した。

ちなみに通常の夜行バスとフラットンではどれだけ値差があるのだろうか。高知〜東京間で運行しているものでざっと比較すると、次のようになる。

・高知駅前観光「フラットン」：上段1万7000円、下段1万5000円程度（料金は変動制、以下同）

・高知駅前観光「スマイルライナー」（4列・リクライニングシート）：7000〜1万3300円程度

・琴平バス「KOTOBUS EXPRESS」（3列・リクライニングシート）：8400〜1万3400円程度

リクライニングシート搭載の夜行バスとは、運賃にして数千円の差がある。新幹線駅が遠い高知県では長距離移動を飛行機に頼りがちだが、こちらは3万〜4万円の運賃を要する上に、客層も違うため比較対象にはならないだろう。

「フルフラットシート」実際の乗り心地は……

バス車内の座席配置は3列×上下2段で、ずらりとフルフラットシートが並ぶ。フルフラットシートの空間の広さは、幅48センチ・高さ51〜73センチ前後・長さは180センチ。成人男性としてはやや高身長・肥満体の筆者（身長179センチ・肩幅46センチ・腹囲94センチ）でも、足をのばしてゴロンとできるだけのスペースがある。

ホームページでは「移動式のカプセルホテル」と表現しているが、さすがにそこまでの広さはない。しかし、頭より足が低い位置にある「シートに座った状態」で十数時間を過ごすより、足の疲れがはるかにラクだ。

これが普通の高速バスのリクライニングシートだと、どうしても低い方に血がたまり、巡りが悪くなってうっ血してくる。フルフラットの「寝転ぶ」と、リクライニングシートの「座る」では、降りて第一歩を踏み出す際の足の軽さが、圧倒的に違う。

一旦乗り込めば、枕元のUSBポートにスマホを繋いで、フルフラットシートで約12時間、ひたすらゴロゴロできるのは感動ものである。高速バス座席の「カノピー」（顔をすっぽり覆うフード）よりもプライバシーが守られている感があり、道中に何回か休憩で停車したことに気づかないほど、熟睡していた人も多かったようだ。

なお筆者も、写真撮影のために要所要所で無理やり起床したものの、途中からぐっすり寝てしまい、気が付けば降車地の東京駅（バスターミナル東京八重洲）にいた。

「狭いなあ！」と愚痴をこぼす人も

気になる点を挙げるなら、まず2段シートの下段に乗る際にちょっとしたコツがいること。2段シートの下段に乗り込んだ人からは「狭いなあ！」と愚痴も漏れ聞こえた。話を聞いてみると「頭から突っ込んで乗るような、独特のコツが必要」とのこと。ただ、すぐに馴染んでいた様子で、要は「慣れ」なのだろう。

加えて、普通の高速バスのシートとの「揺れ方の違い」も気になった。普通のリクライニングシートはバスの揺れを下半身・お尻のあたりで局地的に受け止めるが、フルフラットの場合は水平であるため、背中から足にかけて、広い範囲で小刻みに揺れを感じる。

乗り込んでいる人々に聞いたところ「背中から頭の部分に備品の枕を置く」「脱いだ上着を肩のあたりに置く」といった対策をとれば、揺れは軽減されるようだ。

どんな層に向けたサービスなのか

近年、地方発で首都圏に向かう夜行バスの乗客増加が激しいという。その背景には首都圏のホテル料金高騰があり、フルフラットシートを搭載したフラットンの今後の動向にも関わってきそうだ。

2019年頃まで首都圏のホテルはそれなりに安価で、1泊1万円以下でも十分に宿泊できた。しかし、インバウンド観光客の増加などで近年は2万円近くを推移している。こうなると「前日に都内へ前乗りして宿泊」を「夜行バスで移動・翌朝に都内到着」に切り替える人々が多いのは、至極当然のこと。

ただ、リクライニングシートでの高速バス移動は体の負担が大きく、少しお金をかけても、良いシートに座りたいという需要が出てきているのだ。フラットンの狙いはまさにこの層にあり「ホテル代は節約したい。でもリクライニングシートは疲れるので、もっと良い席で移動したい」という人々の、スキマ需要に勝ち筋があると言えるだろう。

なぜ、これまで「フルフラットシート」がなかったのか

ここで気になるのが、なぜ大阪や名古屋といった地方都市ではなく、四国に拠点を置く高知駅前観光がフルフラットシートを開発したのか、である。

そもそもフラットシートやベッドタイプのバス座席は、ベトナム・アメリカなど海外では当たり前のように存在する。これを日本でも導入できないかと高知駅前観光が2018年に国土交通省に確認したところ、「（寝台バスに関する）取り決めやガイドラインは存在しない」との回答が返ってきたという。

つまりフルフラットの夜行バスは「禁止」ではなく「誰も実現に向けて動いていなかった」だけだったのだ。高知駅前観光の梅原章利社長は「フルフラットの夜行バスは法的に問題がある」という勝手な思い込みを各社がしてしまっていたのでは、と話す。

その後、同社はフルフラットシートを開発し、全国のバス関連会社が出展する「バステクフォーラム」に参加したところ、業界の関心が最高潮に達した。

3Dプリンターを駆使して快適な車内環境を追求

実現が見えてきたタイミングで、国交省が「フルフラット座席を備える高速バスの安全性に関するガイドライン」を公表し、数カ月間をかけて対策を施した上で、2025年3月〜8月に週1回の実証運行を開始した。そこでユーザーの声を聴いて改良を施し、ようやく12月から本格運行開始に踏み切ったわけだ。

高知駅前観光はもともと座席改造などに積極的で「通常のリクライニングシートタイプとフラットンのような2段ベッドタイプでは車内空調の利き方が違う」といった問題が生じた際にも、即座に3Dプリンターで送風口を削り出し、車内で実験を繰り返した。実証運行の運行前から試験を繰り返し、こうした問題を解決したという。

今後ともこういった改良は積極的に行っていくといい、梅原社長は「実際に乗車した上で、感想を聞かせていただきたい。お客さまとともに、日本初の『フルフラットシートの夜行バス』を育てていきたい」と意気込む。

フルフラットシートは普及していくのか？

果たして、フルフラットシートは普及していくのだろうか。

現在のところ、高知駅前観光が特許を有し、シートを外部に販売する形式をとっている。他社が導入する際にかかる費用は、バス1台丸ごとフラットシートに改造すると、4800万円程度とのこと。もし全席をフルフラットに換装した上で1席当たり3000〜4000円の加算運賃を得られれば、乗車率60〜70％程度なら5年程度で投資回収ができる。

フルフラットシート夜行バスの競争相手は高速バスというより、新幹線・飛行機などの高速移動手段、そして「前泊」という行動様式そのものだろう。関係者によると、現在は新幹線駅がなく、東京に出るまでに一定の距離がある場所で運行する高速バス数社から問い合わせが来ているという。

ちなみに、全国22路線の高速バスを展開する「WILLER EXPRESS」も、2025年12月4日の戦略説明会で平山幸司社長が「フルフラットシートの開発を進めている」「だいぶ良いものができています。是非ご試乗いただきたい」と明言して話題となった。

「リボーン」「ドーム」など数種類の快適な座席を選べるWILLERで、選択肢のひとつに「フルフラットシート」が加われば、高知駅前観光にとっては大きな脅威になる。もしWILLERが外販を始めれば「高知駅前観光 vs WILLER」という2大勢力によるフルフラットシート販売合戦が繰り広げられるかもしれない。

いずれにせよ、首都圏や関西圏でのホテル代高騰が続く限り、プラス数千円で横になって寝られるフルフラットシートという選択肢は、十分に有力だ。これまでほとんどの場合「リクライニングシートが4列か、3列か」くらいの選択肢しかなかった夜行バスの進化に、期待したい。

（宮武 和多哉）