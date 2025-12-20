¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡ÙÂè7Éô¡¢Netflix¤ÇÍèÇ¯3·î19ÆüÇÛ¿®¡¡PV²ò¶Ø¤Ç¥µ¥ó¥É¥Þ¥óÌò¡õ¥Ý¥³¥í¥³ÌòÈ¯É½
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù1st STAGE¡ÊÁ´1ÏÃ¡¢ÆÃÊÌÊÔÀ®47Ê¬¡Ë¤¬¡¢Netflix¤Ç2026Ç¯3·î19Æü¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¥µ¥ó¥É¥Þ¥óÌò¤ò¿åÃæ²í¾Ï¡¢¥Ý¥³¥í¥³Ìò¤ò¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥ó¥É¥Þ¥ó¡õ¥Ý¥³¥í¥³ÅÐ¾ì¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡ÙÂè7Éô±ÇÁü
¡¡º£²ó¤ÎPV¤Ç¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¥µ¥ó¥É¥Þ¥ó&¥Ý¥³¥í¥³¤â¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤ËÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼Ìò¤òºäÅÄ¾¸ã¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥êÌò¤ò°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼Ìò¤òÀÐÀî³¦¿Í¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÌò¤ò¹â¶¶Íû°Í¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÌò¤ò»°Âð·òÂÀ¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Éô¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢19À¤µªËö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤Î¾èÇÏ¤Ë¤è¤ëËÌÊÆÂçÎ¦²£ÃÇ¥ì¡¼¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÈ¾¿ÈÉÔ¿ï¤Î¸µÅ·ºÍµ³¼ê¤Ç¡¢Ææ¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¶¦¤Ë¿Ê¤à»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£µð³Û¤Î¾Þ¶â¤ò½ä¤Ã¤Æ¤»¤á¤®¹ç¤¦Î¢¤Ç¡¢¶²¤ë¤Ù¤±¢ËÅ¤¬±²´¬¤¯¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤¬¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Ï2004Ç¯1·î¡Á2011Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢1987Ç¯¤è¤ê½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¾¯Ç¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼²È¤Î·ì±ï¤È°ø±ï¤òÉÁ¤¤¤¿Âç²ÏºîÉÊ¡£¡Ö¿Í´Ö»¾²Î¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á±°¤òÌä¤ï¤º¶²ÉÝ¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÀº¿À¡¢º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤òÉÁ¤¡¢Âè1Éô¤«¤éÂè9Éô¤Þ¤ÇÉô¤´¤È¤Ë¼ç¿Í¸ø¤¬ÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ÆÈÆÃ¤Î¼êË¡¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯2000ËüÉô°Ê¾å¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡¢»Â¿·¤Êµ¼²»¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Þ¤ï¤·¤È¡¢¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à²½¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡õ¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¸½ºß¡¢Ì¡²è¤ÎÂè9Éô¡ØThe JOJOLands¡Ù¤¬¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
