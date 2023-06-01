【一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of STARS】 4月18日 順次発売 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of STARS」を4月18日より順次発売する。価格は1回850円。 本商品は、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」に登場するキャラクターたちをモチーフにした一番くじ。A賞か