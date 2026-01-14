ジョナサン・アンダーソンによるファーストコレクションのローンチを祝し、Diorは世界各地のブティックで特別なディスプレイを展開しています。パリのLe Bon MarchéからロンドンのSelfridgesに至るまで、各国を象徴するブティックや、この機会のために設えられたポップアップが、その舞台となります。Courtesy of DIORアーカイブへの楽しいオマージュとして構想された没入型のディスプレイは、ディオール最初のブティック「コ