OpenAIがiPhoneに対抗するAIスマートフォンの開発に着手していると、サプライチェーンアナリストのミンチー・クオ氏が報告しています。https://t.co/Qqi64OWBM3— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) April 27, 2026 OpenAI Reportedly Working on an AI Smartphone to Rival iPhone - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2026/04/27/openai-working-on-an-ai-smartphone/OpenAIはこれまで携帯電話市場に参入する計画