若者のスマホ・SNS依存が世界的な問題になっている。それらを開発するテック企業は、なぜ対策を行わないのか。ニューヨーク大学のジョナサン・ハイト教授は「むしろ各企業は、若者ユーザーの市場シェア獲得に躍起になっている」という――。（第2回）※本稿は、ジョナサン・ハイト『不安の世代』（草思社）の第10章｢政府とテック企業が今すぐできること｣の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Urupong※写真はイメージで