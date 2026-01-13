セリエA 25/26の第20節 ユベントスとクレモネーゼの試合が、1月13日04:45にアリアンツ・スタジアムにて行われた。 ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジェイミー・バーディ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ