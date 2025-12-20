ÆüÂç¡ÖÆâÄê¼Âà4³ä¡×¤Î¾×·â¡Ä¡ªÊ¿¶ÑÇ¯¼ý900Ëü¡¢Âà¿¦¶â7000Ëü¤Ç¤â³ØÀ¸¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ë°Û¾ï»öÂÖ
Íè½Õ¤Ë¿¦°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿·Â´³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢¤¸¤Ä¤Ë4³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë11Ì¾¤¬ÆâÄê¤ò¼Âà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Âç³Ø¿¦°÷¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÄ¶¡×¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤É¤Î°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹Âç³Ø¡×¤ÎÂÔ¶ø¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤âÊÌ³Ê¤À¡£
¡ÖÆüÂç¤ÏµëÍ¿ÌÌ¤Ç¤â»äÂç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£30ºÐÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ç600¡Á700Ëü±ß¡£Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Ê¤é900Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ï·Ä±þ¡¢¼¡¤¤¤ÇÌÀ¼£¡¢Ãæ±û¡£ÆüÂç¤Ï¶È³¦7°Ì¤Î¹â¿å½à¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤ÏÂà¿¦¶â¤À¡£
¡ÖÄêÇ¯¤ÏÀï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤«¤é65ºÐ¡£ÆÈ¼«¤ÎÀÑÎ©À©ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢Âà¿¦¶â¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç6000Ëü¡Á7000Ëü±ß¤Ï·ø¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹âÂ´¤Î¹»Ì³°÷ºÎÍÑ¤Ç¤â¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤ì¤Ð7000Ëü±ß¶á¤¯¤â¤é¤¨¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Âç´ë¶È¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¹¥ÂÔ¶ø¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³ØÀ¸¤Ï¸øÌ³°÷¤ä°ìÈÌ´ë¶È¤ØÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüÂç¹ÊóÉô¤Ï¡ÖºÎÍÑÁª¹Í²áÄø¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¿¦°÷¤ÏºÎÍÑ¸½¾ì¤Î»´¾õ¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÅÄÃæ¡Ê±ÑÔè¡ËÁ°Íý»öÄ¹¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÆâÄê¼Âà¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢ÆâÄê¼Âà¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¼Âà¤·¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤¼³ØÀ¸¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶µ°é»º¶È¤Î¼ÐÍÛ²½¤äÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Î±Æ¶Á¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¢ÅÄÃæÂÎÀ©¤ÎÉé¤Î°ä»º¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÎÓ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤òÍý»öÄ¹¤Ë·Þ¤¨¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ¾Í»ö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¼ºË¾¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÎÌôÊª»ö·ï¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢½ÅÎÌµóÉô¡¢Î¦¾å¶¥µ»Éô¡¢¥¹¥±¡¼¥ÈÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÁ¬ÉÔ¾Í»ö¡Ä¡Ä¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÉÔÁ´¤Ï¡¢³ØÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÆüÂç¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆâÄê¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÆüÂç¤Î³ØÀ¸¤À¤±¤Ë¡¢»öÂÖ¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÆüÂçÂ¦¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüÂç¤ÏÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢Ê¡Åç¡¢ÀÅ²¬¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤äÉÕÂ°¹»¤ò»ý¤Ä¡£²áµî¤Ë¤Ï¡ÖÅÔÆâ¤Ç¤ÎÇÛÂ°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤â¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏÊý¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ø¤ÎÇÛÂ°¿Í°÷¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þºö¤â¹Ö¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¿´¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ÖÂÔ¶ø¤äÇÛÂ°Àè¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤Èº¬ËÜÅª¤Ê¡ØÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍÑ¡Ù¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ö´ê¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¤â¤½¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£¡ØÉå¤Ã¤Æ¤âÆüÂç¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
