ニュルで鍛えた本気のスポーツカー2026年4月6日にトヨタ「GRヤリス」の一部改良モデル（26式／2026年モデル）が発売されました。モータースポーツで得られた知見を活かし、パフォーマンス関連の装備を中心に改良が加えられています。【画像】これが“まもなく登場”の「GRヤリス MORIZO RR」です！ 画像を見る！（30枚以上）そんな進化を遂げたGRヤリスですが、2026年1月に特別仕様車が2種類発表されており、いずれも5月下旬