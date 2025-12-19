ヤンキースのクローザー、デビッド・ベッドナー投手（31）が、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、アーロン・ジャッジが主将を務める米国代表のメンバーに選出された。ニューヨークポスト紙が報じている。

ベッドナーは、パイレーツに所属していた2023年大会でも米国代表に選ばれ、ブルペンの終盤を担った。決勝で日本に敗れるまで、救援陣の一角として登板している。今回はヤンキースの選手として代表に復帰し、メイソン・ミラー、ギャレット・ウィットロック、グリフィン・ジャックス、ギャレット・クリービンジャーらを擁する強力な救援陣に再び名を連ねる。

米国代表のマーク・デローサ監督は、ウインターミーティングでベッドナーについて次のように語っている。「彼の人柄は周囲に良い影響を与える。私のお気に入りの一人だ。だから、戻ってきてくれたらうれしいと思っていた」

現時点で、WBC出場を正式に表明しているヤンキースの選手は、ジャッジとベッドナーの2人のみ。大会は3月5日に開幕し、両者はスプリングトレーニング期間中にチームを離れることになる。ベッドナーは2025年のトレード期限にヤンキースに加入すると、クローザーの座を引き継ぎ、24回2/3を投げて防御率2.19、10セーブ、35奪三振を記録。ポストシーズンでも存在感を示し、6イニングで自責点1、2セーブ、9奪三振と圧倒的な内容だった。