職場の人間関係において、仕事ができないのに妙に態度がでかいベテランの存在ほど厄介なものはない。投稿を寄せた60代女性（サービス・販売・外食／年収300万円）はフルタイムで働く3年目のパートだが、勤務先の100円ショップにいる「オープン当初からいるベテランの域に達するはずの古参パートさん」への不満をぶちまける。勤続9年目になるその人物は「仕事が全くできず新人と同じか以下」という状態。それなのに上から目線で間違